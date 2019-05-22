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Москва ждет другого. Песков оценил идею Зеленского о референдуме по России

12:54
  • среда
  • 22 мая 2019

Кремль напомнил, что на Украине идет гражданская война, а не конфликт с Россией

В Кремле оценили идею Владимира Зеленского о проведении на Украине референдума об отношениях с Россией. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва ждет от Киева других шагов, но пока их не видит.

Украинским политикам страшно при Зеленском
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Он подчеркнул, что возможный референдум — это внутреннее дело Украины, "главное, чтобы был толк". Однако Россия ждет конкретных действий Киева, в частности, выполнения минских соглашений и нормализации отношений с Москвой.

"Мы ждем этих шагов, но пока их не видим", - заявил Песков, слова которого приводит ТАСС. Представитель Кремля добавил, что между Россией и Украиной нет вооруженного конфликта, чтобы говорить о "мирных переговорах" двух стран.

Накануне глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума о "достижении мирных договоренностей с Россией", а также решении кризиса на юго-востоке.

Видео: Украинским политикам страшно при Зеленском

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