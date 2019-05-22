ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депп обвинил Херд в домашнем насилии и вранье на суде

13:09
  • среда
  • 22 мая 2019

Актриса якобы бросала в бывшего мужа разные опасные предметы

Голливудский актер Джонни Депп обвинил свою бывшую супругу Эмбер Херд во лжи и заявил, что она нарисовала синяки с целью опорочить его. 
Взбешенная Эмбер Херд отрубила Деппу палец

The Guardian пишет со ссылкой на документы, которые Джонни Депп направил в суд, что актер назвал себя жертвой насилия со стороны своей бывшей жены. По его словам, Эмбер Херд неоднократно бросала в него бутылки, банки, горящие свечи, телевизионные пульты и прочие предметы. 

"Смешивая рецептурные амфетамины и безрецептурные препараты с алкоголем, госпожа Херд совершила бесчисленные акты домашнего насилия в отношении меня, часто в присутствии свидетелей. В некоторых случаях это заканчивалось серьезными телесными повреждениями", - заявил Депп. 

Он также пообещал до конца своей жизни отрицать обвинения в том, что он избивал экс-супругу. В мае 2016 года Херд пришла в суд с "нарисованными синяками", уверен актер: "Свидетели утверждают, что до этого гематом у нее не было. Также это подтверждают записи с камер видеонаблюдения". 

Напомним, в марте звезда "Пиратов Карибского моря" подал на Эмбер Херд в суд, обвинив ее в клевете. Он потребовал от нее 50 миллионов долларов в качестве компенсации морального вреда. 

Депп и Херд поженились в феврале 2015 года после трех лет совместной жизни. В мае 2016 года актриса подала на развод, обвинив мужа в моральном и физическом насилии на протяжении последних лет. В августе того же года пара развелась, однако судебная тяжба на этом не закончилась. По слухам, актер задолжал своим адвокатам 350 тысяч долларов. 

Ранее стало известно, что от Деппа сбежала 23-летняя танцовщица из России Полина Глен. 

Читайте также:
Главное сегодня
Актер Джонни Депп
Актер Джонни Депп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.