Депп обвинил Херд в домашнем насилии и вранье на суде

Актриса якобы бросала в бывшего мужа разные опасные предметы

Голливудский актер Джонни Депп обвинил свою бывшую супругу Эмбер Херд во лжи и заявил, что она нарисовала синяки с целью опорочить его.

The Guardian пишет со ссылкой на документы, которые Джонни Депп направил в суд, что актер назвал себя жертвой насилия со стороны своей бывшей жены. По его словам, Эмбер Херд неоднократно бросала в него бутылки, банки, горящие свечи, телевизионные пульты и прочие предметы.

"Смешивая рецептурные амфетамины и безрецептурные препараты с алкоголем, госпожа Херд совершила бесчисленные акты домашнего насилия в отношении меня, часто в присутствии свидетелей. В некоторых случаях это заканчивалось серьезными телесными повреждениями", - заявил Депп.

Он также пообещал до конца своей жизни отрицать обвинения в том, что он избивал экс-супругу. В мае 2016 года Херд пришла в суд с "нарисованными синяками", уверен актер: "Свидетели утверждают, что до этого гематом у нее не было. Также это подтверждают записи с камер видеонаблюдения".

Напомним, в марте звезда "Пиратов Карибского моря" подал на Эмбер Херд в суд, обвинив ее в клевете. Он потребовал от нее 50 миллионов долларов в качестве компенсации морального вреда.

Депп и Херд поженились в феврале 2015 года после трех лет совместной жизни. В мае 2016 года актриса подала на развод, обвинив мужа в моральном и физическом насилии на протяжении последних лет. В августе того же года пара развелась, однако судебная тяжба на этом не закончилась. По слухам, актер задолжал своим адвокатам 350 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что от Деппа сбежала 23-летняя танцовщица из России Полина Глен.