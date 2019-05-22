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Россиянин погиб в ДТП с перевернувшимся автобусом в Италии

12:53
  • среда
  • 22 мая 2019

10 человек получили различные травмы

По меньшей мере 10 россиян пострадали и один погиб в ДТП с перевернувшимся автобусом возле итальянского города Сиена.

Авария произошла утром на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Посольство России в Италии в курсе произошедшего, пишет ТАСС. Всего в салоне автобуса находились 60 человек, многие из них оказались заблокированы в результате ДТП.

В настоящий момент на месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. О причинах аварии информации нет.

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