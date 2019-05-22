Страшные кадры с места смертельного ДТП с россиянами в Италии

Несколько человек оказались заблокированы в салоне и смогли выбраться только с помощью спасателей

В итальянской Тоскане в среду утром перевернулся автобус с туристами из России, передает "ТВ Центр". Один человек погиб, десять получили травмы.

Авария произошла на трассе, соединяющей Флоренцию и Сиену, примерно в девять часов по местному времени. Двухэтажный автобус, в котором находились 60 человек, пробил ограждение, перевернулся и рухнул в овраг. Несколько человек оказались заблокированы в салоне и смогли выбраться только с помощью спасателей. На место прибыли более 100 сотрудников экстренных служб и полиция, а также вылетел медицинский вертолёт. Часть трассы перекрыта. Автобус пытаются вытащить с помощью крана. Точные причины ДТП неизвестны, но итальянские журналисты отмечают, что дорожное полотно было скользким после дождя.

"Четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести и четыре человека - в тяжелом состоянии. Сотрудники посольства выехали в Сиену, чтобы вступить в личный контакт с пострадавшими и оказать им всю посильную помощь", - заявил пресс-атташе посольства России в Италии Александр Серебряков.

Видео с места ДТП в Италии

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