Медведев провел переговоры с премьером Вьетнама

Главы правительств обсудили совместные инвестпроекты

Председатель правительства России Дмитрий Медведев провёл официальную встречу с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком. Главы правительств обсудили совместные инвестпроекты, передает "ТВ Центр".

Также стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества России и Вьетнама в сфере торговли, экономики, промышленности и энергетики. По итогам переговоров планируется подписать ряд двусторонних документов. Главы правительств откроют перекрёстные годы России и Вьетнама, которые приурочены к 70-летию установления дипломатических отношений и 25-летию подписания межгосударственного договора об основах дружественных отношений.