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Ветхозаветный потоп: на Алтае реки вышли из берегов

14:49
  • среда
  • 22 мая 2019

Подтоплены десятки сельскохозяйственных участков

Проливные дожди, шквалистый ветер и резкое похолодание. Алтайский край оказался в центре мощного северного циклона, передает "ТВ Центр". Из-за большого количества осадков местные реки вышли из берегов. Подтоплены десятки сельскохозяйственных участков.

В ликвидации последствий задействованы специалисты МЧС. Спасатели в круглосуточном режиме следят за ситуацией, мониторят уровень воды и разворачивают пункты временного размещения в опасных районах.

Как сообщили синоптики, дожди прекратятся уже в среду, однако в ближайшее время в регион придут ночные заморозки. Столбики термометров могут опуститься до минус пяти градусов.

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