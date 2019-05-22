Ветхозаветный потоп: на Алтае реки вышли из берегов

Подтоплены десятки сельскохозяйственных участков

Проливные дожди, шквалистый ветер и резкое похолодание. Алтайский край оказался в центре мощного северного циклона, передает "ТВ Центр". Из-за большого количества осадков местные реки вышли из берегов. Подтоплены десятки сельскохозяйственных участков.

В ликвидации последствий задействованы специалисты МЧС. Спасатели в круглосуточном режиме следят за ситуацией, мониторят уровень воды и разворачивают пункты временного размещения в опасных районах.

Как сообщили синоптики, дожди прекратятся уже в среду, однако в ближайшее время в регион придут ночные заморозки. Столбики термометров могут опуститься до минус пяти градусов.