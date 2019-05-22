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Спецкомиссия выяснит причины инцидента в Московском метро

15:03
  • среда
  • 22 мая 2019

Накануне вечером более тысячи пассажиров оказались заблокированы в поездах

В столичном метро выясняют обстоятельства ЧП на Большой кольцевой и Солнцевской линий метро. Накануне вечером более тысячи пассажиров оказались заблокированы в поездах. Эвакуировать их смогли только через 3 часа. Было нарушено напряжение в контактном рельсе, но благодаря использованию интеллектуальной транспортной системы удалось быстро организовать схему движения и вывести на линию бесплатные компенсационные автобусы.

Это была беспрецедентная операция. На момент, когда стало известно о технической неисправности, в тоннеле находились сразу пять поездов. Два из них сразу же - направили к ближайшим станциям. А вот каким образом эвакуировать пассажиров из оставшихся трех?! Выводить пешком по путям? Но это более километра, и к тому же - на перегоне довольно сложный рельеф. Весьма опасно. Решили не рисковать. Выбрали самый оптимальный сценарий. К стоявшим в тоннеле составам направили резервный поезд. Он забирал людей - организованно, по очереди, вагон, за вагоном, и перевозил до станции "Хорошёвская". Никакого задымления в тоннеле не наблюдалось. На полную мощность работала вентиляция. Пассажиров, а их оказалось более тысячи человек, информировали обо всем по радиосвязи. Многие потом говорили:в вагонах было душно, трудно без воды, но без особой паники. Сохраняли самообладание, старались помогать друг другу.

На станции сотрудники метро предлагали эвакуированным воду. Были оборудованы служебные туалеты.

С чрезвычайной ситуацией метрополитен справился собственными силами, однако рядом были представители МЧС и скорой помощи. Впрочем, помощь медиков почти никому не понадобилась. В целом вся операция заняла чуть больше трех часов.

"Приоритетом была безопасность. Поэтому мы вынуждены были неоднократно проверить, что ничего пассажирам не угрожает, высокое напряжение в первую очередь. Приношу свои извинения от транспортного комплекса города Москвы. Ситуация для нас крайне нетипичная. Мы сделаем всё возможное, чтобы такой ситуации не повторилось", - сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Сразу же после эвакуации пассажиров начались ремонтные работы. Движение на Солнцевской и Большой кольцевой линиям восстановили полностью после полуночи. Причиной сбоя сейчас называют падение напряжения в контактном рельсе. Однако в течение ближайших дней во всех обстоятельствах случившегося еще будет разбираться специально созданная комиссия.

Юлия Богоманшина, Кирилл Леглер, Александр Марченко. "ТВ Центр".

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