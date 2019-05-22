Собянин провел прием граждан по поручению Путина

Как выяснилось, людей больше всего волнуют вопросы благоустройства

Мэр Москвы Сергей Собянин провёл приём граждан по поручению президента России. Встреча с жителями прошла в приёмной главы государства. Сейчас людей больше волнуют вопросы благоустройства. В частности, к мэру столицы обратились жители районов Отрадное и Солнцево. Прозвучал вопрос о затянувшихся сроках строительства культурно-досугового центра в поселении Киевский в Новой Москве.

К работе с обращениями москвичей мэр, как всегда, подходит творчески. Перед тем, как говорить о проблемах - вопросы о жизни.

- Где работаем? - Врачом стоматологом. - И как? Нравится профессия? - Да.

Стоматолог Юрий Сергеев недавно переехал в новый жилой комплекс "Римского-Корсакова" в Отрадном. Новый микрорайон вырос на территории бывшей промзоны, где не было жилой инфраструктуры.

"На данный момент там сейчас два корпуса заселено. И будет еще четыре корпуса заселено. Завершается строительство школы, детского сада. И столкнулись с тем, что нет переходов нормальных через дорогу", - сказал Юрий Сергеев.

"Сами переходы из себя ничего не представляют, мы их сделаем. Там в целом надо заниматься реконструкцией всего этого хозяйства. Мы в предыдущие годы смотри, что тут наделали. Сквер "Народный парк", улица Бестужевых, Северный бульвар частично, парк "Отрадное". В 2019 году планируем улицу Пестеля сделать", - сказал Сергей Собянин.

Через год-два здесь уже запланировано комплексное благоустройство всего района. Все основные улицы, межквартальные проезды и дворовые территории. Вопрос в том, чтобы выстроить правильную очередность работ, чтобы в дальнейшем не пришлось ничего переделывать. Вопрос по благоустройству поступил и от жительницы Солнцева. Ольга Евдакова общалась с Сергеем Собяниным по видеосвязи.

"Мое обращение касается благоустройства бульвара, протянувшегося почти на километр в нашем районе от улицы Богданова до улицы Щерса. Это самое излюбленное место отдыха жителей центральной части района. Хочется видеть это место благоустроенным", - попросила Ольга Евдакова.

Жители мечтают об удобной пешеходной зоне, спортивной площадке, комфортных скамейках и красивом освещении. Пока же территория мало приспособлена для отдыха.

"Проблема вот с этим прудом, он находится на балансе Горводостока. И запланированы работы на следующий год капитального ремонта этого пруда. Получается, что ремонт всей этой аллеи и благоустройство - в этом году, а капитальный ремонт пруда - на следующий год запланировано. Это, конечно, абсолютно неправильно. Поэтому я дам поручение, чтобы как-то постарались синхронизировать эти работы", - пообещал Собянин.

Мэр пообещал закончить работы уже в этом году. И начать комплексное благоустройство района Солнцево. Один вопрос и от жителей Новой Москвы. Марина Яшкова пожаловалась мэру на то, что в поселении Киевский Троицкого округа нет культурно-досугового центра.

"Идет строительство, благоустройство полным ходом. Детишек много очень. Но, к сожалению, сами понимаете, что заниматься им негде. Музыкальная школа у нас в квартире многоэтажного дома располагается", - сказала Марина Яшкова.

После присоединения поселка к Москве здание начали строить. Но из-за сложностей с подрядчиком его заморозили. Мэр рассказал, что сейчас проблемы решены, и пообещал отрыть культурный центр к концу года.

Екатерина Гоголева, Андрей Булычев, Мария Никонова, Валерий Белинский, Арсений Калашников, "ТВ Центр".