Мой район: как изменилось Северное Медведково

Район сохранил очарование зеленого уголка столицы

Народный парк и современный спорткомплекс, новые детские сады и благоустроенные дворы - всё это появилось в Северном Медведкове благодаря масштабному городскому проекту. Район преобразился, но не утратил очарования тихого, уютного и очень зелёного уголка столицы.

Есть разные версии названия района, но объединяет их Медведь. И речь идет не о животном. Таким было прозвище первого владельца этих земель, Василия Пожарского. В 16 веке тут были леса и угодья. Сегодня Северное Медведково зеленым остается.

Впервые район упоминается в писцовой книге 1623 года. В 60-м году прошлого века территория вошла в состав Москвы, а в статусе отдельного района Северное Медведково всего 24 года. "Счастье - когда тебя понимают" - эта цитата родом отсюда.

В школе на улице Тихомирова в 67-м году снимали фильм "Доживем до понедельника". В одной из сцен, где по сценарию идет дождь, школу поливали из шланга.

"И поливают-поливают, а школа была новая, совершенно новая, и первый директор школы очень переживал: уважаемые коллеги, а вдруг они зальют школу и потечет крыша? Ведь школа только построилась", - вспоминает куратор воспитательной работы Первого Московского образовательного комплекса Наталия Александрова.

Теперь эта школа стала частью Первого Московского образовательного комплекса, одного из самых высокотехнологичных образовательных учреждений Москвы. По программе "Мой район" рядом построен трехэтажный блок начальных классов. Инновационная образовательная среда - даже у малышей. Перемены и дополнительные занятия они проводят в инженерной зоне. Строят мосты, дома и ракеты в 3D-пространстве: на подиуме, вертикальной панели и столе. Полет фантазии ничем не ограничен, да и сами стены к этому располагают.

С 1 сентября у школьников будет больше уроков физкультуры на улице. На месте двух снесенных пятиэтажек на улице Шокальского появится огромный сквер. Архитектурной доминантой нового парка станет двухметровая скульптура белой медведицы из арт-бетона. Детская зона будет разделена на три части, в зависимости от возраста юных посетителей. Концепцию благоустройства утверждали жители на общественных обсуждениях.

А по соседству почти закончено благоустройство сквера имени 50-летия комсомола, который в районе любят и знают.

"Он действительно является местом притяжения для многих жителей - здесь много многоквартирных домов вокруг. Плюс, сюда по старой памяти идут люди, которые живут давно в Северном Медведково", - рассказывает первый заместитель главы управы района Северное Медведково по вопросам строительства, ЖКХ и гаражного хозяйства Олег Големба.

Теперь в сквере появились две детских площадки и спортивная зона с тренажерами, оборудованием для паркура и воркаута. По просьбе жителей в районе на Студеном проезде появится и новый стадион, на котором можно будет играть в футбол в любое время года. Уже готова система подогрева и искусственное покрытие. Открытие намечено на конец августа.

Наталья Тарасова, Станислав Чубин, Александр Савин, Андрей Корнилов. "ТВ Центр".