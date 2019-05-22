В "Аптекарском огороде" открылся "Альпийский бельведер" с горными цветами

Новая зона выполнена в виде искусственного шестиметрового холма

В Москве появилось ещё одно модное место – в среду в "Аптекарском огороде" открылся "Альпийский бельведер". Об этом сообщает "ТВ Центр".

На огромном искусственном холме, а его высота - шесть метров, высажено, наверное, всё, что растёт на лугах высокогорных Альп. Наверху располагается смотровая площадка с парапетом - это и есть бельведер. Подняться туда можно по двум спиральным дорожкам, попутно наслаждаясь благоуханием пряных трав и уже на вершине альпинария оценить великолепную панораму на яркое поле внизу и сделать фото на память.