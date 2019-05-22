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Та самая "Коровка": на каких конфетах остановить свой выбор

14:12
  • среда
  • 22 мая 2019

Пять образцов попали в черный список

Специалисты Росконтроля проверили семь видов молочных конфет, которые продаются с отсылкой на известный еще с советских времен бренд "Коровка". Результаты исследования есть в распоряжении ТВЦ.RU. 
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Конфеты "Александровские коровки" от "Сладовянки" и "Коровка" от "Рот Фронта" прошли проверку Росконтроля, однако получили несколько замечаний от экспертов. Сладости содержат небольшую примесь растительного жира, не указанного в составе продукта. В конфетах нашли фитостерины - вещества, по своему строению похожие на холестерин. К тому же по своему жирнокислотному составу они немного отклоняются от нормы.  

Остальные пять проверенных образцов попали в черный список из-за недостоверной информации, указанной на упаковке. В большинстве случаев производители умолчали о содержании растительного жира. Некоторые из конфет не соответствуют именованию "молочные конфеты". Речь идет о конфетах "Сливочки из Крыночки" (от "Ивкон"), "Александровские коровки" ("Просто!"), "Молочные" ("Азовская кондитерская фабрика"), "Молочные" ("Дикси") и "Сливочный каприз" ("Каждый день").

При этом все протестированные сладости абсолютно безопасны для потребителей, подчеркнули в Росконтроле. "Если же говорить о бактериях, тяжелых металлах, дрожжах и плесенях, то тут любители молочных конфет могут быть абсолютно спокойны. Не обнаружено в них также консервантов и подсластителей", - сообщили в организации. 

Отметим, что многие производители используют бренд "Коровка", изображая на упаковке коров, хотя право на него имеет только компания "Рот Фронт". 

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