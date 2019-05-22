ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Обнаружена связь между плохим сном и раком

13:47
  • среда
  • 22 мая 2019

Женщины оказались в категории наиболее уязвимых

Исследователи из Европейского фонда Lung нашли взаимосвязь между раком и проблемами с дыханием во время сна.

Речь идет об обструктивном апноэ (OSA) – это внезапная остановка дыхания на несколько секунд, после которой человек всхрапывает и продолжает свой сон. Обычно сам спящий не догадывается о наличии недуга, пишет газета "Известия".

Опасность апноэ заключается в том, что оно перекрывает дыхательные пути, что приводит к снижению уровня кислорода в крови. Проведенные исследования показали, что у людей с апноэ чаще диагностируют рак, более уязвимы перед этим женщины.

Если нет возможности попросить кого-то проследить за сном, что выяснить, есть ли у вас OSA, то следует обратить внимание на следующие симптомы - усталость, бессонница, депрессивное состояние и утренние головные боли.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Спящий человек
Спящий человек
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.