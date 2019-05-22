Обнаружена связь между плохим сном и раком

Женщины оказались в категории наиболее уязвимых

Исследователи из Европейского фонда Lung нашли взаимосвязь между раком и проблемами с дыханием во время сна.

Речь идет об обструктивном апноэ (OSA) – это внезапная остановка дыхания на несколько секунд, после которой человек всхрапывает и продолжает свой сон. Обычно сам спящий не догадывается о наличии недуга, пишет газета "Известия".

Опасность апноэ заключается в том, что оно перекрывает дыхательные пути, что приводит к снижению уровня кислорода в крови. Проведенные исследования показали, что у людей с апноэ чаще диагностируют рак, более уязвимы перед этим женщины.

Если нет возможности попросить кого-то проследить за сном, что выяснить, есть ли у вас OSA, то следует обратить внимание на следующие симптомы - усталость, бессонница, депрессивное состояние и утренние головные боли.