Призывников из Москвы отправили на военную службу

Около 80% молодых людей в столице годны к воинской службе - это один из лучших показателей по стране

В среду на сборном пункте в районе метро "Дубровка" столичных призывников отправили к местам прохождения срочной службы, передает "ТВ Центр". Около 80% молодых людей годны к воинской службе. Это один из лучших показателей по стране.

Пройти медкомиссию без проблем помогает занятие спортом, а также то, что новобранцы следят за своим здоровьем. На сборном пункте - торжественная обстановка. Будущие солдаты прошли ровными рядами, словно на параде, а после им показали, чему можно научиться в армии. Как владеть оружием, дать отпор противнику и оказать помощь сослуживцу. В завершении на автобусах ребят отправили к месту прохождения службы, в том числе морскую пехоту на Балтийский флот в Калининграде.