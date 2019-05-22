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Россиян предупредили о резком подорожании бензина

14:14
  • среда
  • 22 мая 2019

Цены подскочат на пять рублей

В июне резко подскочат цены на бензин. При самом негативном развитии к 1 июля топливо может подорожать на три-пять рублей.
Сколько россияне тратят на бензин

Независимый топливный союз (НТС) уже предупредил правительство о том, что частные автозаправки начнут поднимать цены уже в июне, пишет агентство URA.RU.

"Самый негативный сценарий - к 1 июля литр бензина может подорожать на три-пять рублей. И это не предел", – рассказал президент НТС Павел Баженов. Цены могут вырасти еще больше, если подорожает нефть.

Ранее НТС направил письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором сообщил, что в России может повториться сценарий прошлого года, оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 выросли на 20%. В свою очередь ФАС, правительство и глава "Лукойл" Вагит Алекперов утверждают, что цены в этом году будут стабильными и никаких скачков не будет.

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