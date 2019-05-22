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Будет свободен: в судьбе Улюкаева произошел неожиданный поворот

14:36
  • среда
  • 22 мая 2019

Осведомленный источник рассказал о новом повороте в судьбе экс-чиновника

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, которого отправили в колонию на 8 лет за получение взятки, разводится со своей женой Юлией. 
Улюкаев лишился 130 миллионов рублей

"Супруги Улюкаевы разводятся", - сообщил источник ТАСС, не пожелав вдаваться в подробности. Он лишь отметил, что бракоразводный процесс сильно влияет на морально-психологическое состояние 63-летнего заключенного.  

Не исключено, что очередной стресс может плохо отразиться на здоровье бывшего министра. Во время судебного процесса сообщалось, что у Улюкаева появились головные боли и проблемы с сахаром в организме. Возникли также подозрения на разрыв сетчатки и вертикальную катаракту. 

Ранее стало известно, что в ИК-1 в Тверской области Алексей Улюкаев работает библиотекарем и занимается спортом. Он признавался, что очень скучает по своей семье. В прошлом году, оспаривая вынесенный приговор, экс-министр попросил суд допустить к процессу его жену в качестве общественного защитника, но ему отказали. 

Напомним, 15 декабря 2017 года бывшего чиновника признали виновным в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина в размере 2 миллионов долларов.  

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