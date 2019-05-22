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Алсу прервала молчание после скандала на шоу "Голос"

14:45
  • среда
  • 22 мая 2019

Певица уверена, что ее дочь втянули в "какие-то игры"

Певица Алсу впервые прокомментировала произошедшее на шоу "Голос.Дети" с ее дочкой Микеллой Абрамовой.
Дочь Алсу напугали последствиями участия в пересъемке "Голоса"

Артистка уверена, что ее дочь и другие участники шоу оказались "втянуты в какие-то игры". Более подробный комментарий Асу намерена дать 1 июня, в день защиты детей, передает радиостанция "Серебряный Дождь".

Что касается участия в повторном финале шоу, то Алсу не знает, будет ли ее дочь участвовать в нем. "Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама", - отметил артистка.

Напомним, в финал шестого сезона проекта "Голос. Дети" прошли Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Максим Ержан. За дочь Алсу проголосовали более 145 тысяч телезрителей. Многие граждане возмутились результатами голосования, решив, что Алсу и ее муж вмешались в процесс подсчета голосов.

Позднее компания Group-IB, которая провела расследование после победы дочери Алсу, установила, что за ребенка голосовали боты. "Первый канал" аннулировал результаты голосования.

Видео: Микелла Абрамова играет на укулеле

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