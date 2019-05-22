Рада отказалась рассматривать инициативы узурпатора Зеленского

Законопроект об изменении системы выборов даже не включили в повестку дня

На Украине в центре внимания - кадровые перестановки во власти. Явное предпочтение Владимир Зеленский отдаёт бывшим коллегам по шоу-бизнесу. В аппарат президента вошли продюсер и сценарист компании "Квартал-95". Очередную инициативу Зеленского, вызвавшую бурные дискуссии - поправки в закон о выборах - сегодня должна была рассмотреть Верховная Рада, однако голос депутатов не хватило для включения в повестку дня. Инициативу Зеленского по выборах подержали только 92 человека.

Верховную Раду все утро лихорадило. Депутаты обсуждали внесенные на рассмотрение администрацией нового президента поправки в закон о выборах. Зеленский распустил парламент и назначил их на 21 июля. Теперь главный вопрос — по каким правилам они пройдут? Спикер Парубий уже обвинил главу государства в нарушении Конституции.

"Указ президента, я как глава Верховной рады Украины, не могу выполнить, как не может это сделать и Верховная рада Украины. Может только суд признать его законным. Я знаю, что по этому поводу депутаты хотят сделать запрос в Конституционный суд, и я поддерживаю эту инициативу", - заявил Парубий.

Одно выступление эмоциональней другого. С критикой на Зеленского обрушился и лидер "Радикальной парии" Олег Ляшко. Он обвинил нового президента в узурпации власти.

"Президент 2 дня назад клялся на верность конституции, а теперь топчется по ней ногами", - заявил Ляшко.

Сейчас большинство в парламенте у сторонников Порошенко, и это, конечно, новую власть не устраивает. Владимир Зеленский предлагает отменить мажоритарную систему и проводить выборы только по партийным спискам, исключив одномандатников. А их сегодня половина. Зеленский собирается снизить до 3% проходной барьер, дав возможность маленьким партиям представлять свои интересы в парламенте.

Надежда Савченко в эфире украинского телевидения рассказала о страхе в глазах украинских депутатов. Впервые она его увидела, когда ее лишали неприкосновенности. Сегодня, когда карьера многих украинских политиков висит на волоске, это ожидаемая реакция. Зеленский, как и обещал, начал перестановки и назначения, судя по которым, предпочтения он отдает тем, с кем работал в шоу-бизнесе. Многие шутят о создании "президентского квартала-95". Первым помощником стал соучредитель студии Сергей Шефер. Заместителями главы Аппарата президента стали продюсер шоу Сергей Трофимов и сценарист Юрий Костюк. Главой – адвокат Коломойского Андрей Богдан. Очевидно, уходящие чиновники собираются максимально сбросить все возможные проблемы на нового президента и его команду. Отсюда и демарш премьера Владимира Гройсмана, написавшего заявление об отставке.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".