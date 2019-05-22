"Ключи у меня, если вам это нужно!" Мать сменила замки в квартире вдовы и сына Децла

Ирина Толмацкая не общается с невесткой

Ирина Толмацкая, мать рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), рассказала о судьбе квартиры своего умершего сына.

Вскоре после похорон жена музыканта Юлия и его 13-летний сын Тони выехали из квартиры, в который они жили вместе с Децлом. По словам Ирины Толмацкой, их оттуда никто не выгонял. "Мне чисто по-женски кажется, что ей просто тяжело находиться в этой квартире. Более того, когда я прихожу туда, мне тоже очень сложно. Но надо следить за квартирой, проверять какие-то банальные вещи - свет, воду, не потекла ли крыша… Дом очень старый, поэтому все нужно контролировать", - рассказала она порталу Sobesednik.ru.

При этом женщина поменяла дверные замки в квартире. Зачем она это сделала, Толмацкая не объяснила. "Я отписалась брату Юли и сказала: "Ребят, вы всегда можете взять у меня ключи, если вам это нужно!" - сказала она.

Жена Децла и его сын не общаются с Ириной Толмацкой и с ее бывшим мужем Александром Толмацким, который в 2005 году женился на другой женщине. Напомним, что последние 15 лет своей жизни рэп-исполнитель не разговаривал с отцом по причинам личного характера.

"Насильно мил не будешь, - говорит Толмацкая об отношениях с невесткой. - Ну не хочет Юля общаться, значит, время еще не пришло. Зачем я буду насильно заставлять что-то делать? Ну не нужна я им - значит, так".

Ранее сообщалось, что Александр Толмацкий назвал жену своего сына шизофреничкой. "Она никогда ничего не делала, думаю, живет на подачки фанатов. Палец о палец не ударила во время похорон", - заявил продюсер.

35-летний Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве.