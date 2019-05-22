Российские бомбардировщики снова напугали американцев

Ту-95МС вновь пролетели мимо Аляски в сопровождении авиации США

Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС снова выполнили наблюдательный полет над Чукотским, Беринговым и Охотским морями и вдоль побережья Аляски.

Как отмечает РИА Новости, на отдельных участках их сопровождали американские истребители F-22. Сам полет длился порядка 11 часов.

Накануне четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС также выполнили наблюдательный полет над Арктикой. Рядом с российскими самолетами следовали американские F-22.

В марте средства контроля воздушного пространства России засекли стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США.