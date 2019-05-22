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В Сеть слили скрытые кадры инаугурации Зеленского

15:47
  • среда
  • 22 мая 2019

Президент остался недоволен креслом, на котором ранее сидел Порошенко

В интернете появилась видеозапись, сделанная во время подготовки нового президента Украины Владимира Зеленского к инаугурации. Его выложила в Facebook команда нового украинского лидера, передает ТВЦ.RU.

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На видео под мелодию из сериала "Слуга народа", Зеленский направляется в Верховную Раду. Он делает селфи с супругой Еленой и здоровается с людьми вокруг.

По пути в парламент оператор спросил, помнит ли политик, как стать президентом и остаться человеком? В ответ Зеленский признался, что действительно помнит об этом. Он добавил, что пока все идет правильно.

Далее показывают нарезку его речи во время инаугурации. После этого, выйдя из парламента, он обратился к народу и попросил не называть его по имени и отчеству. "Ребята, давайте не будем меня называть Владимир Александрович, я очень вас прошу, просто Владимир", - заявил он по дороге в администрацию президента.

В конце записи показано, как Зеленский садится в кресло президента. Подумав, он назвал его неудобным. Также он напомнил соратникам о желании переехать из здания администрации президента.

Во время первой речи на посту президента 20 мая Зеленский, в частности, заявил, что намерен вернуть "всех узников Кремля" в состав Украины и прекратить огонь в Донбассе. Также он на русском языке обратился к жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР и подчеркнул, что они не чужие для Украины.

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