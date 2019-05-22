Бывшую напарницу Зеленского рассмешил его новый указ

Комики у власти!

Актриса и бывшая коллега по КВН президента Украины Марина Федункив впала в недоумение от его нового указа – глава государства назначил экс-руководителя студии "Квартал 95" Ивана Баканова главой Службы Безопасности Украины (СБУ).

Федункив удивилась тому, что Зеленский при подборе кадров на важные государственные посты не смотрит на их опыт и компетентность, сообщает телеканал "360". "Хороший человек — это не профессия", - отметила актриса.

Тем временем указ о назначении Баканова на пост главы СБУ уже опубликован на сайте президента Украины. Шоумен – близкий друг президента и один из основателей студии "Квартал 95". Кроме того, Баканов является учредителем партии "Слуга народа" и руководителем предвыборного штаба Зеленского.