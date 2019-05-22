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Раскрыты неприглядные факты из личной жизни принца Уильяма и Кейт Миддлтон

16:05
  • среда
  • 22 мая 2019

Наследник престола несколько раз уходил от своей возлюбленной

Журналист Эндрю Мортон сообщил, что принц Уильям проявлял грубость по отношению к герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон. 
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В своей новой книге журналист описал непростой характер наследника английского престола. Университетские друзья Уильяма и Кейт рассказали ему, что иногда принц обращался со своей возлюбленной, как с прислугой. "Он ожидал, что Кейт будет бегать за ним. Чем дольше продолжались отношения, тем крепче становился этот поводок", - вспоминает один из собеседников Мортона. 

Друг супругов Майкл Чунг рассказал, что Уильям часто игнорировал свою девушку во время появления на публике. Кроме того, он иногда одергивал Кейт Миддлтон, когда та заговаривала без его разрешения. 

По данным биографа, до брака Уильям и Кейт, знакомые с 2001 года, несколько раз расходились. Принц жаловался на то, что ему не хватает свободы, пишет "Экспресс-газета"

Напомним, что принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в 2011 году. Они воспитывают трех детей. 

Ранее сообщалось, что 36-летний принц Уильям впал в детство, развлекаясь вместе с детьми в саду, над возведение которого трудилась его супруга.

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