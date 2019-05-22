Украинцев созывают на новый Майдан

Парубий призвал всех принюхаться

Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал своих подписчиков в Twitter "принюхаться". По его словам, в воздухе витает "запах горящих шин".

"Вы думаете, что в воздухе запах реванша, — принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!" — отметил председатель парламента.

Ранее Парубий обвинил нового президента страны Владимира Зеленского в нарушении Конституции. Речь идет об указе главы государства о роспуске парламента. По его словам, нардепы намерены обратиться по поводу документа в конституционный суд.

Горящие шины у многих украинцев ассоциируется с временами Майдана. Это массовые акции протеста против правительства, которые шли в конце 2013 - начале 2014 годов. В результате произошла смена власти. Президентом тогда стал Петр Порошенко, которого теперь сменил Владимир Зеленский.

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