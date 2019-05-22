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Порошенко страдает от неизлечимой болезни

16:22
  • среда
  • 22 мая 2019

И алкоголь тут ни при чем

Журналистка Тина Канделаки рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко болеет сахарным диабетом, который так или иначе отражается на его способности принимать решения. 

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Тина Канделаки опровергла слухи о том, что у экс-президента Украины есть зависимость от спиртного. "Я Порошенко лично не знаю. Но мы все, глядя на Порошенко, думали, что он каждое утро на каждой встрече с перепоя", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда"

По данным журналистки, "шоколадный король" страдает от сахарного диабета. "Он глубоко больной человек, который очень многие политические решения принимал еще и под влиянием того, что ему просто элементарно плохо делалось", - пересказала Канделаки слова осведомленного источника, которому она склонна доверять. 

21 мая стало известно, что на Петра Порошенко завели дело по факту возможной государственной измены. По мнению экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, Порошенко совершил госизмену, отправив украинских моряков в Керченский пролив.

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