Порошенко страдает от неизлечимой болезни

И алкоголь тут ни при чем

Журналистка Тина Канделаки рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко болеет сахарным диабетом, который так или иначе отражается на его способности принимать решения.

Тина Канделаки опровергла слухи о том, что у экс-президента Украины есть зависимость от спиртного. "Я Порошенко лично не знаю. Но мы все, глядя на Порошенко, думали, что он каждое утро на каждой встрече с перепоя", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

По данным журналистки, "шоколадный король" страдает от сахарного диабета. "Он глубоко больной человек, который очень многие политические решения принимал еще и под влиянием того, что ему просто элементарно плохо делалось", - пересказала Канделаки слова осведомленного источника, которому она склонна доверять.

21 мая стало известно, что на Петра Порошенко завели дело по факту возможной государственной измены. По мнению экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, Порошенко совершил госизмену, отправив украинских моряков в Керченский пролив.