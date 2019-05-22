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Самолет загорелся при взлете на Ставрополье

16:52
  • среда
  • 22 мая 2019

Ан-2 по неизвестным пока причинам выехал за пределы взлетной полосы

В Ставропольском крае самолету Ан-2 не удалось взлететь. При наборе скорости он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в лесопосадку и загорелся.  Уточняется, что инцидент произошел в колхозе имени 1 Мая в Новоселицком районе.

"Возгорание ликвидировано. Пилот самолета не пострадал", - сообщает ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. В настоящий момент на месте инцидента работают эксперты, причины ЧП устанавливаются.

Напомним, 5 мая в "Шереметьево" при посадке загорелся пассажирский SSJ 100. Он выполнял рейс из Москвы в Мурманск. В результате трагедии погиб 41 человек.

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