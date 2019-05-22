Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело

Бывшего президента подозревают в незаконном обогащении

Петр Порошенко стал фигурантом еще одного уголовного дела. Бывшего президента Украины подозревают в незаконном обогащении и превышении должностных полномочий.

Дело возбудила антикоррупционная прокуратура Украины. Речь идет о деятельности должностных лиц компании "Центрэнерго" — одного из крупнейших энергогенерирующих предприятий Украины, и Фонда государственного имущества страны. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства.

В заявлении прокураторы говорится, что участники махинаций распределили ключевые должности в руководстве и наблюдательном совете "Центрэнерго" для хищения средств компании. Ее контрольный пакет акций принадлежит государству. Ущерб от этих действий составил около 2,2 миллиарда гривен.

Дело было заведено по обращению бывшего председателя правления компании "Энергосети" Дмитрия Крючкова. По его утверждению, незаконные действия координировались народным депутатом Игорем Кононенко и Петром Порошенко.

Ранее стало известно, что на Петра Порошенко завели дело о государственной измене. Поводом стало обращение бывшего замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова. По его мнению, Порошенко совершил госизмену, отправив украинских моряков в Керченский пролив.