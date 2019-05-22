"Он меня во всем устраивает": Рудковская оценила мужские качества Билана

Она призналась, что крутила роман со своим подопечным

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская призналась, что у нее был роман с певцом Димой Биланом и что он кажется ей подходящим кандидатом на роль супруга.

В эфире Love Radio Яну Рудковскую спросили, с кем бы она встречалась, если бы в ее жизни не появился фигурист Евгений Плющенко. "Я могу сказать, с кем у меня был роман. У меня был роман с Димой Биланом. Если бы рядом со мной не было Евгения Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает: красивый, талантливый, очень хорошо зарабатывает", - разоткровенничалась телезвезда.

Напомним, что Рудковская выступает в качестве музыкального продюсера Димы Билана. В 2008 году она стала открыто встречаться с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко, который участвовал в выступлении Билана на "Евровидении". В 2009 году они поженились. Через четыре года у них родился сын Александр, которого называют Гном Гномычем. Билан стал крестным отцом мальчика.