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"Он меня во всем устраивает": Рудковская оценила мужские качества Билана

17:02
  • среда
  • 22 мая 2019

Она призналась, что крутила роман со своим подопечным

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская призналась, что у нее был роман с певцом Димой Биланом и что он кажется ей подходящим кандидатом на роль супруга. 
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В эфире Love Radio Яну Рудковскую спросили, с кем бы она встречалась, если бы в ее жизни не появился фигурист Евгений Плющенко. "Я могу сказать, с кем у меня был роман. У меня был роман с Димой Биланом. Если бы рядом со мной не было Евгения Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает: красивый, талантливый, очень хорошо зарабатывает", - разоткровенничалась телезвезда. 

Напомним, что Рудковская выступает в качестве музыкального продюсера Димы Билана. В 2008 году она стала открыто встречаться с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко, который участвовал в выступлении Билана на "Евровидении". В 2009 году они поженились. Через четыре года у них родился сын Александр, которого называют Гном Гномычем. Билан стал крестным отцом мальчика. 

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