Убийца-неудачница зарезала жителя Мытищ и разбилась, спускаясь из окна по простыням

Девушка была проституткой

В квартире одного из жилых домов в Мытищах обнаружено тело 56-летнего мужчины с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. Убийство совершила 34-летняя женщина.

После совершенного преступления она попыталась сбежать из квартиры, расположенной на седьмом этаже, через окно. Для этого она связала простыни и попыталась спуститься. Однако в какой-то момент сорвалась. Ее тело было найдено 21 мая на козырьке подъезда жилого дома.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.

Между тем, сайт MK.RU сообщает, что инцидент произошел в квартире на Новомытищинском проспекте. Жертвой девушки оказался помощник начальника смены на одной из автозаправок. Убийцей же была проститутка. Она сплела канат из пледа, простыни и одеяла. Конец девушка привязала на кухне к металлической трубе, на которой обычно висит домашняя утварь. Теперь правоохранителям предстоит разобраться, зачем она зарезала своего предполагаемого клиента и почему не смогла выйти через дверь.