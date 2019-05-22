ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Травмированного Купера застукали вместе с Шейк

17:55
  • среда
  • 22 мая 2019

Звездная пара с дочерью прогуливалась по Венеции

Брэдли Купер сфотографировался со своей фанаткой, которая заявила, что она видела актера вместе с моделью Ириной Шейк и их ребенком. 
Шейк показала сочные булочки после предательства Купера

Одна из фанаток Брэдли Купера выложила в своем Instagram селфи с кинозвездой. По ее словам, актер прогуливался в районе Венеция Лос-Анджелеса, который славится своими искусственными каналами. "Он хорошо говорит по-французски, мил и весьма очарователен", - написала девушка. 

Интернет-пользователи набросились на фанатку с вопросами о том, с кем гулял Купер. Девушка сказала, что актер был вместе с Шейк и их дочерью. "Я попыталась заговорить с ней, но она не ответила, он начал говорить вместо нее", - написала она, добавив, что Купер и Шейк выглядели очень мило. 

При этом на фото, которое опубликовала девушка, можно увидеть синяк на лице Брэдли Купера. Как оказалось, актер получил ожог, когда загорал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sandy (@the_fashion_well)

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором мужчина, похожий на Купера, выходит из машины вместе с молодой блондинкой. Эти кадры дали злопыхателям повод поговорить о том, как быстро актер забыл о Шейк, с которой они якобы расстались.  

Напомним, 13 мая источник портала MTO News заявил, что супермодель и актер, которые встречались с 2015 года и у которых родилась дочь, разорвали отношения. "Брэдли и Ирина больше не вместе и не будут давать комментариев о расставании", - сказал он. 

Видео: Кадры из жизни Шейк и Купера
Читайте также:
Главное сегодня
Модель, актриса Ирина Шейк
Модель, актриса Ирина Шейк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.