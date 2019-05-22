Травмированного Купера застукали вместе с Шейк

Звездная пара с дочерью прогуливалась по Венеции

Брэдли Купер сфотографировался со своей фанаткой, которая заявила, что она видела актера вместе с моделью Ириной Шейк и их ребенком.

Одна из фанаток Брэдли Купера выложила в своем Instagram селфи с кинозвездой. По ее словам, актер прогуливался в районе Венеция Лос-Анджелеса, который славится своими искусственными каналами. "Он хорошо говорит по-французски, мил и весьма очарователен", - написала девушка.

Интернет-пользователи набросились на фанатку с вопросами о том, с кем гулял Купер. Девушка сказала, что актер был вместе с Шейк и их дочерью. "Я попыталась заговорить с ней, но она не ответила, он начал говорить вместо нее", - написала она, добавив, что Купер и Шейк выглядели очень мило.

При этом на фото, которое опубликовала девушка, можно увидеть синяк на лице Брэдли Купера. Как оказалось, актер получил ожог, когда загорал.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором мужчина, похожий на Купера, выходит из машины вместе с молодой блондинкой. Эти кадры дали злопыхателям повод поговорить о том, как быстро актер забыл о Шейк, с которой они якобы расстались.

Напомним, 13 мая источник портала MTO News заявил, что супермодель и актер, которые встречались с 2015 года и у которых родилась дочь, разорвали отношения. "Брэдли и Ирина больше не вместе и не будут давать комментариев о расставании", - сказал он.

Видео: Кадры из жизни Шейк и Купера