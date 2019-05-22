Улюкаев эмоционально отреагировал на новость о своем разводе

Экс-министр заявил, что держится в заключении благодаря жене

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев опроверг информацию о своем разводе. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, который пообщался с экс-чиновником.

"Со слов Алексея Улюкаева, у него абсолютно прекрасные отношения с его супругой, она его полностью поддерживает. Благодаря ей ему удаётся держаться", - приводит его слова "Говорит Москва". "Это семья надёжная, крепкая, на сегодняшний день это абсолютно так", - добавил Максименко.

Ранее в окружении бывшего главы Минэкономразвития заговорили о его разводе с супругой. "Супруги Улюкаевы разводятся", – приводит ТАСС заявление информированного источника. При этом отмечалось, что бракоразводный процесс сильно влияет на морально-психологическое состояние 63-летнего заключенного, передают "Дни.Ру".

Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима в декабре 2017 года. Наказание бывший глава Минэкономразвития отбывает в Тверской области, он работает в колонии библиотекарем.