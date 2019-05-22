Глава Свердловской области призвал не строить храм в сквере в Екатеринбурге

Однако мэр города не хочет торопиться с решением

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о необходимости постройки собора Святой Екатерины в сквере в центре города. Согласно данным опроса, 58% респондентов заявили, что храм нужно построить в другом месте. Еще 74% назвали выбор места неудачным.

Глава региона подчеркнул, что результаты опроса ВЦИОМ показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки. В частности, не было в полной мере учтено мнение горожан. "Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга", - говорится в сообщении Куйвашева в Instagram.

Он напомнил, что администрация Екатеринбурга собирает предложения горожан по поводу нового места строительства храма святой Екатерины. После этого будет проведен опрос жителей Екатеринбурга.

"Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины", - добавил Куйвашев. Он добавил, что обратится к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому и попросит его не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса.

Таким образом конфликт исчерпан, считает Куйвашев. "Нам предстоит вместе найти новое место для храма", - отметил он.

Тем не менее, мэр Екатеринбурга не намерен соглашаться с результатами ВЦИОМ. Как передает РБК, Александр Высокинский заявил, что решающим в этом вопросе станет исследование, подготовка которого сейчас ведется. "Я бы предложил работать как договорились, потому что кто-то из сторонников [храма] может принести свое исследование, по которому [мнение] будет другое. Зачем сейчас народ раздергивать?" — отметил он.

В опросе ВЦИОМ только 10% поддержали выбор сквера у Театр Драмы местом для строительства храма. Он был проведен с 16 по 20 мая среди трех тысяч респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее стало известно, что жителям Екатеринбурга предложат выбрать альтернативное место для возведения храма. После разногласий между сторонниками и противниками возведения храма горожанам предложат не менее четырех потенциальных площадок. Затем проведут опрос жителей. А окончательное решение будет приниматься только сообща.

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