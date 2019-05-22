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Путин рассказал о возвращении капиталов в Россию

19:55
  • среда
  • 22 мая 2019

Президент предупредил бизнесменов об опасности вложений за границей

Владимир Путин призвал российские профсоюзы к активному участию в реализации национальных проектов. Основной ценностью для страны, как подчеркнул президент, являются не природные или финансовые ресурсы, а таланты человека, его способности и образование, на поддержку которых как раз и нацелены нацпроекты, передает "ТВ Центр".

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Владимир Путин принял участие в работе X съезда Федерации независимых профсоюзов России. Говоря о главных тенденциях в экономике, президент отметил, что структура занятости и рынок труда будут меняться, и профсоюзы в диалоге с предпринимателями и властями должны своевременно решать возникающие проблемы.

Конечная же цель состоит в том, чтобы обеспечить работникам новые условия труда и более высокую зарплату. Ситуация в экономике, по оценке главы государства, меняется к лучшему. Один из признаков этого - то, что утечку капиталов за рубеж сменяет их обратный приток.

"Они утекали, действительно утекали, и сейчас утекают, но они и притекают. И всё больше и больше, и в большом объёме. Я когда-то говорил, сейчас не буду повторять, предупреждал наших предпринимателей о том, чтобы они не очень-то рассчитывали на надёжность своих вкладов за рубежом, что может наступить время, когда им несладко придётся. Вот оно практически наступило. Обращаю на то, что наиболее крупные инвестиции в Россию приходят из таких стран, как Кипр и Нидерланды. Что это такое? Это просто репатриация капиталов, вот и всё", - заявил Путин.

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