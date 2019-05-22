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Собянин открыл новый бассейн на северо-востоке Москвы

19:58
  • среда
  • 22 мая 2019

Кроме того, на территории МГСУ планируется обустройство пешеходных зон, велодорожек и спортивных площадок

В среду в столице открылся новый плавательный бассейн. Он построен в студгородке Московского государственного строительного университета. Там же началось возведение ледового дворца, где студенты смогут заниматься хоккеем, керлингом и фигурным катанием. Новостройку осмотрел Сергей Собянин. По словам мэра, спортивными сооружениями смогут пользоваться не только учащиеся, но и жители близлежащих районов.

Тренировки у студентов  - трижды в неделю. Но сборная по плаванию  Московского государственного строительного университета теперь готова к более интенсивным нагрузкам. Позволяют ресурсы. Здесь открылся современный бассейн на десять дорожек. Водная  тренировочная база площадью почти пять тысяч квадратных метров, о которой долгие годы мечтали не только студенты, передает "ТВ Центр".

В помещениях бассейна обустроены залы для спортивно-оздоровительных занятий, есть медицинский кабинет, раздевалки, душевые и даже сауна. Студенты  не теряют времени даром, уже вовсю здесь готовятся к соревнованиям. Сегодня в университетской  команде - 9 кандидатов и 4 мастера спорта. А когда-то сборная МГСУ была  сильнейшей в столице. Для новых рекордов теперь созданы все необходимые условия. Тренироваться здесь можно в любое удобное время.

Заниматься плаванием здесь смогут и местные жители. Места хватит на всех, уверяют проектировщики. Есть даже бассейн для самых маленьких. 

Вслед за бассейном на территории университета будет построен и ледовый дворец, где будут проходить тренировки по хоккею, кёрлингу и фигурному катанию.  А несколько лет назад здесь уже возвели легкоатлетический манеж по международным  стандартам. Так на территории МГСУ постепенно формируется студенческий спортивный городок мирового уровня. Причем, возводится он и для нужд жителей района.

"В  каждом районе мы хотим сделать такой уровень общественной среды, чтобы жители могли пользоваться им, действительно не выезжая из своего района. Комплексно обустроить районы - это наша задача", - отметил Собянин.

Пространство станет спортивным достоянием всего района. Открытым и общедоступным. Будет реализован проект и комплексного благоустройства  территории.  Здесь появятся комфортные пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки, сады и цветники.

Елена Сахно, Андрей Пашутин, Михаил Федоров, Роман Лагунов, "ТВ Центр".

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Новый плавательный бассейн на территории МГСУ
Новый плавательный бассейн на территории МГСУ
Новый плавательный бассейн на территории МГСУ
Новый плавательный бассейн на территории МГСУ
Новый плавательный бассейн на территории МГСУ
Новый плавательный бассейн на территории МГСУ
Новый плавательный бассейн на территории МГСУ
Новый плавательный бассейн на территории МГСУ
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