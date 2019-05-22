Собянин открыл новый бассейн на северо-востоке Москвы

Кроме того, на территории МГСУ планируется обустройство пешеходных зон, велодорожек и спортивных площадок

В среду в столице открылся новый плавательный бассейн. Он построен в студгородке Московского государственного строительного университета. Там же началось возведение ледового дворца, где студенты смогут заниматься хоккеем, керлингом и фигурным катанием. Новостройку осмотрел Сергей Собянин. По словам мэра, спортивными сооружениями смогут пользоваться не только учащиеся, но и жители близлежащих районов.

Тренировки у студентов - трижды в неделю. Но сборная по плаванию Московского государственного строительного университета теперь готова к более интенсивным нагрузкам. Позволяют ресурсы. Здесь открылся современный бассейн на десять дорожек. Водная тренировочная база площадью почти пять тысяч квадратных метров, о которой долгие годы мечтали не только студенты, передает "ТВ Центр".

В помещениях бассейна обустроены залы для спортивно-оздоровительных занятий, есть медицинский кабинет, раздевалки, душевые и даже сауна. Студенты не теряют времени даром, уже вовсю здесь готовятся к соревнованиям. Сегодня в университетской команде - 9 кандидатов и 4 мастера спорта. А когда-то сборная МГСУ была сильнейшей в столице. Для новых рекордов теперь созданы все необходимые условия. Тренироваться здесь можно в любое удобное время.

Заниматься плаванием здесь смогут и местные жители. Места хватит на всех, уверяют проектировщики. Есть даже бассейн для самых маленьких.

Вслед за бассейном на территории университета будет построен и ледовый дворец, где будут проходить тренировки по хоккею, кёрлингу и фигурному катанию. А несколько лет назад здесь уже возвели легкоатлетический манеж по международным стандартам. Так на территории МГСУ постепенно формируется студенческий спортивный городок мирового уровня. Причем, возводится он и для нужд жителей района.

"В каждом районе мы хотим сделать такой уровень общественной среды, чтобы жители могли пользоваться им, действительно не выезжая из своего района. Комплексно обустроить районы - это наша задача", - отметил Собянин.

Пространство станет спортивным достоянием всего района. Открытым и общедоступным. Будет реализован проект и комплексного благоустройства территории. Здесь появятся комфортные пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки, сады и цветники.

Елена Сахно, Андрей Пашутин, Михаил Федоров, Роман Лагунов, "ТВ Центр".