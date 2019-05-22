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В страшном ДТП в итальянской Тоскане пострадали 19 россиян

19:02
  • среда
  • 22 мая 2019

Одна россиянка погибла

В результате аварии в Тоскане погибла женщина - гид из России, которая сопровождала группу туристов. Не менее 30 человек пострадали, 20 госпитализированы. Состояние четверых оценивается как тяжёлое, передает "ТВ Центр".

По данным нашего посольства в Риме, среди пострадавших - 19 россиян, а также несколько граждан Армении и Казахстана. ДТП произошло около 10 часов утра по местному времени на скоростной трассе Сиена-Флоренция. Двухэтажный автобус, в салоне которого находились почти 60 человек, пробил дорожное ограждение и упал в овраг.

Первую помощь пострадавшим оказали водители проезжавших мимо автомобилей. Но некоторых пассажиров вызволять из покорёженного автобуса пришлось спасателям. По предварительной версии, причиной ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия. Утром в этом районе шёл сильный дождь.

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