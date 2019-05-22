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Путин назвал показатель зрелости общества

19:58
  • среда
  • 22 мая 2019

По словам президента, здоровое общество не допустит плохого отношения к инвалидам

Владимир Путин на встрече с членами правительства в среду обсудил вопрос поддержки инвалидов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Пособие родителям, ухаживающим за особенными детьми, с 1 июля возрастёт до 10 тысяч рублей в месяц. Министр труда Максим Топилин сообщил о подготовке проекта закона, который позволит людям с ограниченными возможностями самим, в пределах выделенных средств, приобретать необходимые технические средства реабилитации.

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков доложил о мерах по созданию комфортной среды для обучения инвалидов в вузах. Сейчас высшее образование в России получают 23 тысячи таких студентов. Владимир Путин отметил, что поддержка людей с ограниченными возможностями, а их в России 12 миллионов человек, касается всего общества.

"Вопрос о социальной поддержке инвалидов - это не проходной вопрос. Не дежурный. Отношение к инвалидам - это важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного, поверхностного отношения к инвалидам и к людям, которые нуждаются в поддержке со стороны государства", - заявил Путин.

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