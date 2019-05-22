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Порошенко рассказал о своем незавидном будущем

19:46
  • среда
  • 22 мая 2019

Будут возбуждены новые уголовные дела против политика

Бывший президент Украины Петр Порошенко ждет возбуждения новых уголовных дел в его отношении. По его словам, уголовные расследования связаны с началом избирательной кампании в парламент.

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Порошенко подчеркнул, что дело, касающееся украинской провокации в Керченском проливе является атакой на армию страны. По его словам, теперь могут возбудить уголовное дело "по Томосу", а также "по закону о языке". Экс-президент считает, что это станет атаками на веру и на язык.

"Все четко по программе, но ничего у них не выйдет", - подчеркнул Порошенко в эфире телеканала "112 Украина". Он имел ввиду свои тезисы о сильной армии, единой вере и едином языке.

Он добавил, что украинская "пятая колона пытается переложить это" на власти. "Я готов отвечать за это", — отметил Порошенко.

Ранее в среду Петр Порошенко стал фигурантом еще одного уголовного дела. Его подозревают в незаконном обогащении и превышении должностных полномочий. Дело возбудила антикоррупционная прокуратура Украины. Речь идет о деятельности должностных лиц компании "Центрэнерго" — одного из крупнейших энергогенерирующих предприятий Украины, и Фонда государственного имущества страны.

До этого стало известно, что на Порошенко завели дело о государственной измене. Поводом стало обращение бывшего замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова. По его мнению, Порошенко совершил госизмену, отправив украинских моряков в Керченский пролив.

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