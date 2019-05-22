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В команде Зеленского рассказали о смертельной зависимости Украины

19:47
  • среда
  • 22 мая 2019

Страна не может принимать самостоятельные решения

Нынешняя Украина не сможет выжить без НАТО и Евросоюза. Об этом рассказал заместитель главы администрации нового украинского президента Вадим Пристайко.

"Курс на НАТО зафиксирован в украинской конституции", - отметил Пристайко. По его словам, такого же мнения придерживаются многие граждане страны, передает телеканал "112 Украина".

20 мая Владимир Зеленский попросил США ужесточить давление на Россию. Позже на встрече с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем президент заявил, что для Киева жизненно важно усиление санкций в отношении Москвы.

Накануне стало известно, что новый украинский лидер рассчитывает инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Россией и Украиной.

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