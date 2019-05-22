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Московский "Локомотив" выиграл Кубок России

20:25
  • среда
  • 22 мая 2019

Очередной трофей у команды Юрия Семина

Стал известен обладатель Кубка России сезона 2018/19. Им стал московский "Локомотив", который в финале одолел "Урал" из Екатеринбурга со счетом 1:0. Об этом сообщает ТВЦ.RU.

Игра проходила в Самаре. У "Урала" перед матчем были потери в составе. Главной из них стало отсутствие лидера атаки румына Эрика Бикфалви. Он получил дисквалификацию из-за красной карточки в матче полуфинала с тульским "Арсеналом".

Железнодорожники открыли счете еще в первом тайме. На 27 минуте с подачи Мануэла Фернандеша забил Дмитрий Баринов. Далее "Локо" имел еще несколько возможностей забить второй гол, но этого сделать не удалось.

Во втором тайме "Урал" перехватил инициативу. Однако оборона "Локомотива" действовала удачно, и не дала сопернику поразить ворота Гилерме. 

В итоге "Локомотив" восьмой раз в истории выиграл Кубок России. Между тем, этот результат позволяет тульскому "Арсеналу", который занял шестое место в чемпионате страны, попасть в Лигу Европы. В сезоне 2019/20 он будет представлять Россию в этом турнире. В случае победы "Урала", в еврокубки попадала бы команда из Екатеринбурга.

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