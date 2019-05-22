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Путин назвал главную цель нацпроектов

22:13
  • среда
  • 22 мая 2019

Президент принял участие в работе X съезда Федерации независимых профсоюзов России

Владимир Путин призвал российские профсоюзы к активному участию в реализации национальных проектов. Основной ценностью для страны, как подчеркнул президент, являются таланты человека, его способности и образование, на поддержку которых как раз и нацелены нацпроекты.
Путин назвал показатель зрелости общества

Нефтяная отрасль, рыбное хозяйство, машиностроение, торговля, культура. Более 700 делегатов со всей страны, представляющие интересы почти 20 миллионов человек. На съезде Федерации независимых профсоюзов поднимают самые острые темы - защита прав работающих граждан, зарплаты, соцподдержка., передает "ТВ Центр". Российское трудовое законодательство, говорит Владимир Путин, одно из лучших в мире. Это оценка Международной организации труда. Но всегда есть куда развиваться.

"Сейчас в экономике, на производствах, идут преобразования. И вы об этом хорошо знаете. Их цель, в конечном итоге, обеспечить и новые условия труда, и более высокую заработную плату. Для профсоюзов так же, как и для работодателей, важно видеть эти перспективы, и вместе их приближать. Разумеется, бывает и так, что собственники или администрации предприятий просто отказываются от диалога. Осознанно дистанцируются от профсоюзов. Даже препятствуют иногда и созданию, и деятельности профсоюзных организаций. Такое самоуправство, безусловно, недопустимо, в том числе с участием прокуратуры, надзорных органов нужно пресекать подобные вещи", - сказал Путин.

Люди - вот главная ценность, продолжает Путин. Не ресурсы и не финансы. На повышение благосостояния каждого россиянина нацелены, в частности, нацпроекты. Профсоюзы должны помогать в их реализации. Важную роль здесь играет, конечно, и то, что утечку капиталов за рубеж сменяет их обратный приток. Ситуация в экономике, уверен президент, меняется к лучшему.

"Что касается капиталов, которые утекают, но они утекали, действительно утекали, и сейчас утекают, но они и притекают. И все в большом объеме. Я когда-то говорил так, сейчас не буду повторять, прижал наших предпринимателей в том, чтобы они не очень-то рассчитывали на надежность своих вкладов за рубежом, что может наступить время, когда им несладко придется. Вот оно практически наступило", - заявил Путин.  

Активизировать диалог с профсоюзами Владимир Путин поручает кабмину уже на следующей встрече с членами правительства.

"Сейчас был на съезде ФНПР – нашей ведущей профсоюзной организации. Несколько вопросов прозвучало, в том числе и вопросы, связанные с ситуацией на рынке труда и с продолжающейся задолженностью по заработной плате. Максим Анатольевич, что можете сказать на этот счёт?" – обратился Путин к Топилину.

"Ситуация с занятостью остаётся достаточно стабильной. В прошлом году общая безработица, показатель которой мы считаем по международной методологии, составила 4,8 процента по году", - доложил министр.

Еще одна тема - строительство девяти медицинских учреждений в Севастополе, которое так и не началось, вопреки срокам. Об этом Путин узнал на прошлой неделе от участника медиафорума ОНФ.

Крайне чувствительный и важный вопрос - качество жизни людей с ограниченными возможностями. Путин убежден: для них должны быть доступны медицинская помощь, образование, трудоустройство. Главное - не быть равнодушными.

"Вопрос о социальной поддержке инвалидов - это не проходной вопрос. Не дежурный. Отношение к инвалидам - это важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного, поверхностного отношения к инвалидам и к людям, которые нуждаются в поддержке со стороны государства. И камертон в этом, конечно, государство само и должно задавать", - сказал президент.

Владимир Путин отметил: вопросы эти руководство страны должно постоянно держать на контроле. И исполнять все принятые решения в срок.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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