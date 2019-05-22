Путин назвал главную цель нацпроектов

Президент принял участие в работе X съезда Федерации независимых профсоюзов России

Владимир Путин призвал российские профсоюзы к активному участию в реализации национальных проектов. Основной ценностью для страны, как подчеркнул президент, являются таланты человека, его способности и образование, на поддержку которых как раз и нацелены нацпроекты.

Нефтяная отрасль, рыбное хозяйство, машиностроение, торговля, культура. Более 700 делегатов со всей страны, представляющие интересы почти 20 миллионов человек. На съезде Федерации независимых профсоюзов поднимают самые острые темы - защита прав работающих граждан, зарплаты, соцподдержка., передает "ТВ Центр". Российское трудовое законодательство, говорит Владимир Путин, одно из лучших в мире. Это оценка Международной организации труда. Но всегда есть куда развиваться.

"Сейчас в экономике, на производствах, идут преобразования. И вы об этом хорошо знаете. Их цель, в конечном итоге, обеспечить и новые условия труда, и более высокую заработную плату. Для профсоюзов так же, как и для работодателей, важно видеть эти перспективы, и вместе их приближать. Разумеется, бывает и так, что собственники или администрации предприятий просто отказываются от диалога. Осознанно дистанцируются от профсоюзов. Даже препятствуют иногда и созданию, и деятельности профсоюзных организаций. Такое самоуправство, безусловно, недопустимо, в том числе с участием прокуратуры, надзорных органов нужно пресекать подобные вещи", - сказал Путин.

Люди - вот главная ценность, продолжает Путин. Не ресурсы и не финансы. На повышение благосостояния каждого россиянина нацелены, в частности, нацпроекты. Профсоюзы должны помогать в их реализации. Важную роль здесь играет, конечно, и то, что утечку капиталов за рубеж сменяет их обратный приток. Ситуация в экономике, уверен президент, меняется к лучшему.

"Что касается капиталов, которые утекают, но они утекали, действительно утекали, и сейчас утекают, но они и притекают. И все в большом объеме. Я когда-то говорил так, сейчас не буду повторять, прижал наших предпринимателей в том, чтобы они не очень-то рассчитывали на надежность своих вкладов за рубежом, что может наступить время, когда им несладко придется. Вот оно практически наступило", - заявил Путин.

Активизировать диалог с профсоюзами Владимир Путин поручает кабмину уже на следующей встрече с членами правительства.

"Сейчас был на съезде ФНПР – нашей ведущей профсоюзной организации. Несколько вопросов прозвучало, в том числе и вопросы, связанные с ситуацией на рынке труда и с продолжающейся задолженностью по заработной плате. Максим Анатольевич, что можете сказать на этот счёт?" – обратился Путин к Топилину.

"Ситуация с занятостью остаётся достаточно стабильной. В прошлом году общая безработица, показатель которой мы считаем по международной методологии, составила 4,8 процента по году", - доложил министр.

Еще одна тема - строительство девяти медицинских учреждений в Севастополе, которое так и не началось, вопреки срокам. Об этом Путин узнал на прошлой неделе от участника медиафорума ОНФ.

Крайне чувствительный и важный вопрос - качество жизни людей с ограниченными возможностями. Путин убежден: для них должны быть доступны медицинская помощь, образование, трудоустройство. Главное - не быть равнодушными.

"Вопрос о социальной поддержке инвалидов - это не проходной вопрос. Не дежурный. Отношение к инвалидам - это важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного, поверхностного отношения к инвалидам и к людям, которые нуждаются в поддержке со стороны государства. И камертон в этом, конечно, государство само и должно задавать", - сказал президент.

Владимир Путин отметил: вопросы эти руководство страны должно постоянно держать на контроле. И исполнять все принятые решения в срок.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр".