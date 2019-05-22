Появились подробности смертельного ДТП с россиянами в Италии

У прокуратуры есть вопросы к водителю

Утром в Тоскане на скоростной трассе Сиена-Флоренция разбился, упав в овраг, двухэтажный экскурсионный автобус. Погибла россиянка - гид группы, ещё 19 граждан нашей страны получили травмы. Из них трое госпитализированы в тяжёлом состоянии. Всего в салоне в момент аварии находились почти 60 человек, преимущественно выходцы из бывших советских республик. По одной из версий, причиной случившегося могли стать погодные условия.

Туристический автобус, лежащий на боку в овраге рядом со скоростной трассой Сиена-Флоренция, заметили водители проезжавших мимо автомобилей. Они же первыми бросились на помощь пострадавшим. Некоторые пассажиры смогли выбраться самостоятельно. Остальных пришлось вызволять подоспевшим на место спасателям - люди оказались зажаты. Последней из искорёженного автобуса вытащили погибшую женщину. Сейчас уже известно, что это 40-летняя гид из России, которая сопровождала на экскурсию группу из 60 человек. Среди них было много наших соотечественников. 19 россиян в больницах. Всего же различные травмы получили не менее 30 человек, передает "ТВ Центр".

Помимо россиян в салоне находились граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии и Румынии. Рано утром они выехали из курортного Монтекатини Терме на экскурсию в Сиену. Согласно спискам пострадавших, детей в этой туристической группе не было.

По предварительным данным, причиной ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия. Утром в том районе шёл сильный дождь. Ещё одна версия - водитель-итальянец мог отвлечься от дороги. Сам он не пострадал. Мужчину уже допросили в полиции. Алкоголя в его крови не обнаружили. Известно, что перед рейсом водитель прошёл полное медицинское обследование.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".