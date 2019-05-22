Зачем США оказывают давление на Турцию из-за С-400

В Кремле демарш Белого дома уже назвали непозволительным

Вашингтон выдвинули ультиматум Анкаре - в течение двух недель отказаться от контракта с Россией на поставку зенитных ракетных комплексов С-400. В противном случае Турцию могут исключить из программы производства истребителей пятого поколения F-35. При этом стране буквально навязывают американские системы Patriot.

В уже привычной манере Вашингтон выдвигает Анкаре ультиматум. После долгих уговоров в ход идет неприкрытый шантаж. Никаких официальных заявлений, лишь утечки в прессу. США требуют от Турции отказаться от поставок российских систем С-400.

Список угроз внушительный и, по всей видимости, должен сделать турецких партнеров более сговорчивыми. Анкара - полноправный участник программы разработки тех самых истребителей F-35 и вложила в проект 135 миллионов долларов. Свои обязательства Турция выполняет добросовестно и требует того же от Вашингтона, еще раз подчеркивает руководство страны. Вопрос с покупкой наших С-400 решен, заявил министр обороны Хулуси Акар. А президент республики Реджеп Тайип Эрдоган призвал американцев остудить пыл, чётко обозначив все перспективы.

Прокомментировал американский ультиматум и пресс-секретарь российского президента. "К ультиматумам в целом мы относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительными подобные ультиматумы. Кремль, исходя из заявлений руководства Турции, считает, что данная сделка является уже свершённой", - отметил Дмитрий Песков.

Тем более, что уже в октябре Анкара должна начать развертывание систем С-400. Сейчас турецкие специалисты проходят обучение в нашей стране. При этом особо подчеркивается - российские комплексы не будут интегрированы в систему НАТО, и станут защищать исключительно территорию Турции. Американцев, впрочем, этот довод не убедил. По их мнению, член альянса априори не может закупать российское вооружение.

Российские системы надежны. Вполовину дешевле американских аналогов, а вот по многим показателям превосходят те же Patriot. Покупать российское оружие выгодно, и американцы это прекрасно понимают, рискуя потерять астрономические суммы. Точно так же это происходит на энергетическом и высокотехнологическом рынках. Отсюда противодействие строительству газопровода "Северный поток -2", санкции против китайской компании HUAWEI и в целом торговая война с Пекином. Страдает, прежде всего, бизнес. Поднебесная наносит ответный удар по "Боингу". Авиаперевозчики требуют с компании компенсации понесенных убытков в связи с приостановкой полетов моделей 737 MAX.

Всего же в авиапарке перевозчиков таких самолетов около сотни. Китай был первой страной, приостановившей эксплуатацию Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии. Сумма, которую требуют китайские авиакомпании, пока не называется, но совершенно точно понятно: это лишь один из возможных манёвров в торговой войне. В Вашингтоне, похоже, так и не поняли: на всякий ультиматум у партнёров, неважно - китайских или турецких, найдется, чем ответить.

Матвей Шестаков, Валерия Дзгоева, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".