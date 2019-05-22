Организаторы "Евровидения" пересчитали очки Лазареву

Виновата "человеческая ошибка"

На песенном конкурсе "Евровидение" пересчитали очки участникам. Это произошло из-за некорректного начисления баллов некоторым певцам. Среди них россиянин Сергей Лазарев.

После пересчета исполнитель получил на один балл больше. Тем не менее, на итог общего рейтинга это не повлияло. А вот ряд других стран изменил свои позиции в общем зачете. Так, Норвегия и Швеция, которые заняли пятую и шестую строчки рейтинга, поменялись местами. Северная Македония встала выше Азербайджана, а Белоруссия обогнала Германию.

"Из-за человеческой ошибки был использован неточный средний результат. В знак уважения к артистам и членам ЕВС мы хотели бы скорректировать итоговые результаты в соответствии с правилами", - говорится в публикации, передает РИА Новости.

Ранее Лазарев, который занял третье место на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", заявил о предвзятом отношении членов жюри к нему и стране в целом. Он подчеркнул, что решение судей могло вылиться из отношения к политике Москвы.

Финал "Евровидения" прошел в ночь на 19 мая в Тель-Авиве. Победителем стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. На втором оказался представитель Италии.

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