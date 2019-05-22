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"Совершилось чудо": Коломойский позвонил Зеленскому

22:57
  • среда
  • 22 мая 2019

​Он пожелал президенту удержать удачу

Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он пожелал ему справиться с "тяжелой ежедневной работой".

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"Я сказал, что при такой высокой планке - будет достаточно тяжелый каждодневный труд. Очень высокая ответственность, поэтому пожелал удачи. В такой ситуации только удачи надо пожелать", – подчеркнул олигарх.

По его словам, он также пожелал украинскому лидеру удержать удачу. Коломойский отметил, что вершина – это "последняя точка перед спуском", а удерживать позиции – тяжелее, чем их завоевать. "Стать чемпионом, а потом повторить свой чемпионский успех – это намного сложнее", – приводит его слова "Украинская правда".

Кроме того, Коломойский сообщил, что общался с "представителями разных сегментов общества", передает РИА Новости. "Все хотят, чтобы совершилось чудо, и у него получилось", – сказал он.

На Украине считают Коломойского покровителем Зеленского. При этом сам он это неоднократно опровергал.

После инаугурации Зеленского на Украине в центре внимания - кадровые перестановки во власти. Явное предпочтение новый лидер отдаёт бывшим коллегам по шоу-бизнесу. Первым замглавы администрации стал продюсер студии "Квартал 95", в которой много лет работал новый глава государства. Также в аппарат президента вошли продюсер и сценарист компании.

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Видео: Зеленский назначил адвоката Коломойского главой администрации

 

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