Американцы лукавят? США заклинают Турцию отказаться от "опасных" С-400

Военный эксперт назвал давление на Анкару "обыкновенным шантажом"

В эфире программы "События 25-й час" обсудили давление США на Турцию из-за покупки С-400 у России. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала "Арсенал отечества".

"С коммерческой точки зрения – это недобросовестная конкуренция. С политической – обыкновенный шантаж. Американцы сейчас показывают, как будут поступать с партнерами, которые не хотят закупать американское оружие. В это дело идут любые методы: политическое давление, попытка госпереворота, давление через страны Европы и экономические рынки. Оказывается давление по всем фронтам. И как заклинание у американцев для Анкары: "Откажитесь от российских комплексов С-400", - сказал эксперт.

"Американцы говорили, что С-400 могут угрожать и странам НАТО, и союзникам американцев. И турки вроде даже просили изменить нас некоторые тактико-технические характеристики комплексов, чтобы такой угрозы не возникало", - заявил Фролов.

"Американцы лукавят. Дело в том, что комплексы С-300, которые стоят на вооружении у другой страны НАТО – Греции, за все время не угрожали ни странам НАТО, ни Турции. А турки получают экспортный вариант. Конечно же, характеристики отличаются", - отметил Леонков.

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