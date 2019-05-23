ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американцы лукавят? США заклинают Турцию отказаться от "опасных" С-400

09:39
  • четверг
  • 23 мая 2019

Военный эксперт назвал давление на Анкару "обыкновенным шантажом"

В эфире программы "События 25-й час" обсудили давление США на Турцию из-за покупки С-400 у России. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала "Арсенал отечества".

Зачем США оказывают давление на Турцию из-за С-400
На какие цели будут направлены С-400 в Турции

"С коммерческой точки зрения – это недобросовестная конкуренция. С политической – обыкновенный шантаж. Американцы сейчас показывают, как будут поступать с партнерами, которые не хотят закупать американское оружие. В это дело идут любые методы: политическое давление, попытка госпереворота, давление через страны Европы и экономические рынки. Оказывается давление по всем фронтам. И как заклинание у американцев для Анкары: "Откажитесь от российских комплексов С-400", - сказал эксперт.

"Американцы говорили, что С-400 могут угрожать и странам НАТО, и союзникам американцев. И турки вроде даже просили изменить нас некоторые тактико-технические характеристики комплексов, чтобы такой угрозы не возникало", - заявил Фролов.

"Американцы лукавят. Дело в том, что комплексы С-300, которые стоят на вооружении у другой страны НАТО – Греции, за все время не угрожали ни странам НАТО, ни Турции. А турки получают экспортный вариант. Конечно же, характеристики отличаются", - отметил Леонков.

Полный комментарий смотрите в видео:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Зенитно-ракетные комплексы С-400
Зенитно-ракетные комплексы С-400
Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества"
Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.