Названа дата отставки Терезы Мэй

Ранее из-за разногласий с премьером парламент покинула лидер Палаты общин Андреа Лидсом

В ЕС стартуют выборы в Европарламент. Политологи прогнозируют, что ведущие силы сохранят свое преимущество, хотя им непросто будет набрать большую часть из 750 кресел. Конкуренцию им составят крайне правые, "зеленые" и объединения левых, в том числе эко-социалистов и коммунистов.

Голосование продлится до выходных и пройдет в разных странах в разные дни. В четверг на участках ждут граждан Великобритании и Нидерландов. Для британцев это будет возможность показать, кого они все-таки поддерживают в вопросе Brexit, отмечает "ТВ Центр".

Политологи уверены, что результат ещё раз подтвердит раскол в обществе, связанный с разводом Лондона и Брюсселя. Стремительную популярность набрали созданная только в феврале партия Change UK и либерал-демократы, недовольные перспективой выхода из Евросоюза.

Тем временем, в британской политике новые отставки. Из-за разногласий с Терезой Мэй парламент покинула лидер Палаты общин, а сама премьер, как пишет The Times, может сложить свои полномочия уже завтра.

Видео: "Хромая утка" Мэй пошла на хитрый ход по Brexit

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