ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В мирном Алеппо заработала легендарная ночная ярмарка

08:25
  • четверг
  • 23 мая 2019

В городе также включили фонтаны и запустили салют

В сирийском Алеппо возобновила работу традиционная ночная ярмарка, передает "ТВ Центр". Вечером, когда спадает жара, посетители с удовольствием идут в городской парк, где начали работать фонтаны и праздничная иллюминация.

В Дамаске наладили производство сладостей
В Сирии восстанавливают туристический маршрут к древней пещере

После десятилетнего перерыва торговцы снова открыли свои прилавки. Для детей - это настоящий праздник. Здесь можно попробовать мороженое и сладости. Ночная ярмарка когда-то была визитной карточкой Алеппо. На нее приезжали торговцы со всего мира. Сейчас в основном тут местные производители, но есть и товары из других стран, в том числе из России.

"Последний раз я была здесь больше 15 лет назад. Тогда мои дочери были совсем маленькими, и, конечно, они ничего не помнят. Сейчас обстановка спокойная. Мы наслаждаемся атмосферой и, конечно, выгодными ценами!" – сказала Фтаем Эйэш.

Видео: В Сирии восстанавливают железные дороги

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Ночная ярмарка в Сирии
Ночная ярмарка в Сирии
Ночная ярмарка в Сирии
Ночная ярмарка в Сирии
Ночная ярмарка в Сирии
Ночная ярмарка в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.