В мирном Алеппо заработала легендарная ночная ярмарка

В городе также включили фонтаны и запустили салют

В сирийском Алеппо возобновила работу традиционная ночная ярмарка, передает "ТВ Центр". Вечером, когда спадает жара, посетители с удовольствием идут в городской парк, где начали работать фонтаны и праздничная иллюминация.

После десятилетнего перерыва торговцы снова открыли свои прилавки. Для детей - это настоящий праздник. Здесь можно попробовать мороженое и сладости. Ночная ярмарка когда-то была визитной карточкой Алеппо. На нее приезжали торговцы со всего мира. Сейчас в основном тут местные производители, но есть и товары из других стран, в том числе из России.

"Последний раз я была здесь больше 15 лет назад. Тогда мои дочери были совсем маленькими, и, конечно, они ничего не помнят. Сейчас обстановка спокойная. Мы наслаждаемся атмосферой и, конечно, выгодными ценами!" – сказала Фтаем Эйэш.

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