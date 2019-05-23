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Аэропорт в Якутии отменил все рейсы

08:37
  • четверг
  • 23 мая 2019

В Среднеколымске затоплена часть территории авиагавани

В Якутии в результате паводка затопило часть территории аэропорта в Среднеколымске. Под воду ушла вся 800-метровая взлетно-посадочная полоса. Все рейсы отменены, сообщает "ТВ Центр".

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По данным МЧС, на реке Колыма во время ледохода образовался затор, уровень воды приблизился к критическому. Жители района готовятся к возможной эвакуации. Спасатели организовали для них пункты временного размещения.

Из-за проливных дождей резко обострилась ситуация и на Алтае. Размыт участок федеральной трассы "Чуйский тракт". Из-за опасности разрушения ограничено движение по мосту через реку Чарыш. Нет транспортного сообщения с двумя поселками, в которых проживают около 300 человек.

Видео: на Алтае реки вышли из берегов

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