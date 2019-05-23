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Мусорщик Оскар очистит орбиту Земли от космического хлама

08:49
  • четверг
  • 23 мая 2019

Спутник пять лет будет ловить опасные объекты сетью, а потом сгорит с добычей в атмосфере

В недалеком будущем на орбите Земли появится спутник-мусорщик. Аппарат со звездным именем Оскар, разработанный немецкими учеными, будет собирать обломки отслуживших свой срок приборов.
Космический мусор пробил систему охлаждения МКС

Проблема космического мусора с каждым годом становится все актуальнее, отмечает "ТВ Центр". На дальних и ближних орбитах вокруг планеты вращается около 130 миллионов обломков. Они сталкиваются с действующими объектами, отчего число фрагментов нарастает лавинообразно.

Предполагается, что орбитальный мусорщик будет ловить осколки сетью. Его вахта продлится около пяти лет, после чего спутник сгорит в атмосфере вместе со своей добычей.

Авторы проекта напоминают, что важнее всего не убирать отходы, а изначально не создавать их. В идеале все спутники, завершившие свою миссию, должны включать тормозные двигатели и падать на Землю.

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