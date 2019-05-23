Киркорова назвали гарантией призового места на "Евровидении"

Именно благодаря ему Лазарев имел успех на конкурсе

После выступления Сергея Лазарева на "Евровидении" многие хвалили певца, а вот того, кто стоял за успешным номером вниманием обделили. Между тем, Филипп Киркоров создал эффектное шоу, благодаря которому Лазарев и попал в тройку лидеров.

"Его участие в качестве продюсера на "Евровидении" – это практически гарантия призового места", - заявил эксперт Совета по развитию информационного общества Вадим Манукян, отметив, что Филиппа Киркорова нужно привлекать и дальше.

При этом от традиции отправлять на "Евровидение" несколько раз одних и тех же артистов он призвал отказаться. Манукян считает проблемой то, что от России, по сути, в последние годы в главном музыкальном конкурсе Европы участвуют одни и те же лица.

"Со всей этой историей бесконечных повторов пора заканчивать", – заявил эксперт. Общественный деятель предложил своего кандидата. "Мне кажется, давно уже пора посылать Александра Панайотова. Парень уже давно заждался своего шанса, объективно один из лучших певцов из тех, кого еще на "Евровидении" не задействовали", - цитирует эксперта "Дни.ру".

Вадим Манукян призвал в следующем году не рассматривать другие кандидатуры, а сразу объявить, что на "Евровидение" в Нидерланды едет Александр Панайотов. "Это было бы справедливо", – резюмировал эксперт.