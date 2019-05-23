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Мы их радовать не будем: Крым ответил на "неадекватный" призыв НАТО

08:43
  • четверг
  • 23 мая 2019

Альянс все никак не может смириться с приобретениями России

Североатлантический альянс не признает воссоединение Крыма с Россией и в очередной раз призвал Москву вернуть полуостров Украине.

Такое заявление сделал глава военного комитета НАТО сэр Стюарт Пич во время заседания начальников генеральных штабов стран-членов альянса в Брюсселе, пишет "Газета.Ru". "Просто, чтобы было понятно - мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины", - отметил представитель НАТО.

Также России следует освободить украинских моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе в ноябре минувшего года, считает Пич.

Реакции из Крыма долго ждать не пришлось. Там отметили, что российские войска останутся на полуострове для осуществления полной защиты территории, а вопрос ее принадлежности не подлежит обсуждению, пишет РИА Новости.

"Им (членам НАТО – прим. ред.) не нравится, как развивается Крым, но мы их радовать не будем", - отметил сенатор от крымского региона Сергей Цеков, добавив, что на фоне законного референдума, проведенном в Крыму в марте 2014 года, требования альянса выглядят "неадекватно".

Новый президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, считает, что Крым нужно вернуть под контроль киевских властей, а Россию наказать очередной порцией санкций.

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